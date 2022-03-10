Де в Києві приймають паліативних пацієнтів

Ділимось контактами комунальних медзакладів, які приймають паліативних пацієнтів.
У Києві залишається багато пацієнтів, які потребують палітаивної допомоги.
НСЗУ Національна служба здоров'я України поділилася контактами комунальних медзакладів, які приймають паліативних пацієнтів. Це - безоплатно. Але щодо наявності вільних місць та інших питань краще з’ясовувати за телефонами:
- Київська міська клінічна лікарня № 1
0445646534
- Київська міська клінічна лікарня № 2
0993385038
- Київська міська клінічна лікарня № 4
0442497825
- Київська міська клінічна лікарня № 5 (ВІЛ/СНІД)
0444092088
- Київська міська клінічна лікарня № 6
0444977949
- Київська міська клінічна лікарня № 7
0674535633
- Київська міська клінічна лікарня № 9
0444671631
- Київська міська клінічна лікарня № 10
0445252090
- Київська міська клінічна лікарня № 11
0445688086
- Київська міська клінічна лікарня № 17
0445290277
- Київська міська клінічна лікарня № 18
0442932428; 0507118963
- Олександрівська клінічна лікарня
0509398993
- Київський міський клінічний онкологічний центр
0677036070
Нагадаємо, що робити пацієнтам з туберкульозом у Києві.
У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контактні телефони.
Звертаємо увагу пацієнтів з туберкульозом у місті Київ або тих, хто потребує відповідних обстежень.
Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контакті телефони.