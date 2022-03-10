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Де в Києві приймають паліативних пацієнтів

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Де в Києві приймають паліативних пацієнтів

УНІАН

Ділимось контактами комунальних медзакладів, які приймають паліативних пацієнтів.

У Києві залишається багато пацієнтів, які потребують палітаивної допомоги.

НСЗУ Національна служба здоров'я України поділилася контактами комунальних медзакладів, які приймають паліативних пацієнтів. Це - безоплатно. Але щодо наявності вільних місць та інших питань краще з’ясовувати за телефонами:

  • Київська міська клінічна лікарня № 1
    0445646534
  • Київська міська клінічна лікарня № 2
    0993385038
  • Київська міська клінічна лікарня № 4
    0442497825
  • Київська міська клінічна лікарня № 5 (ВІЛ/СНІД)
    0444092088
  • Київська міська клінічна лікарня № 6
    0444977949
  • Київська міська клінічна лікарня № 7
    0674535633
  • Київська міська клінічна лікарня № 9
    0444671631
  • Київська міська клінічна лікарня № 10
    0445252090
  • Київська міська клінічна лікарня № 11
    0445688086
  • Київська міська клінічна лікарня № 17
    0445290277
  • Київська міська клінічна лікарня № 18
    0442932428; 0507118963
  • Олександрівська клінічна лікарня
    0509398993
  • Київський міський клінічний онкологічний центр
    0677036070

Нагадаємо, що робити пацієнтам з туберкульозом у Києві.

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контактні телефони.

Звертаємо увагу пацієнтів з туберкульозом у місті Київ або тих, хто потребує відповідних обстежень.

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контакті телефони. 

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