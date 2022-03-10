Де в Києві приймають паліативних пацієнтів

Де в Києві приймають паліативних пацієнтів

Ділимось контактами комунальних медзакладів, які приймають паліативних пацієнтів.

У Києві залишається багато пацієнтів, які потребують палітаивної допомоги.

НСЗУ Національна служба здоров'я України поділилася контактами комунальних медзакладів, які приймають паліативних пацієнтів. Це - безоплатно. Але щодо наявності вільних місць та інших питань краще з’ясовувати за телефонами:

Київська міська клінічна лікарня № 1

0445646534

0445646534 Київська міська клінічна лікарня № 2

0993385038

0993385038 Київська міська клінічна лікарня № 4

0442497825

0442497825 Київська міська клінічна лікарня № 5 (ВІЛ/СНІД)

0444092088

0444092088 Київська міська клінічна лікарня № 6

0444977949

0444977949 Київська міська клінічна лікарня № 7

0674535633

0674535633 Київська міська клінічна лікарня № 9

0444671631

0444671631 Київська міська клінічна лікарня № 10

0445252090

0445252090 Київська міська клінічна лікарня № 11

0445688086

0445688086 Київська міська клінічна лікарня № 17

0445290277

0445290277 Київська міська клінічна лікарня № 18

0442932428; 0507118963

0442932428; 0507118963 Олександрівська клінічна лікарня

0509398993

0509398993 Київський міський клінічний онкологічний центр

0677036070

Нагадаємо, що робити пацієнтам з туберкульозом у Києві.

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контактні телефони.

Звертаємо увагу пацієнтів з туберкульозом у місті Київ або тих, хто потребує відповідних обстежень.

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контакті телефони.