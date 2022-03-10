Росіяни цілеспрямовано бомбардували пологовий в Маріуполі - Арестович

Росіяни також почали завдавати невибіркових ударів по цивільних кварталах, кажуть в ОПУ.

Окупанти спеціально бомбардували пологовий будинок в Маріуполі. Таким чином російські військові почали реалізовувати сирійсько-чеченську тактику, яка полягає в терорі мирних жителів.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада".

"Росіяни, не маючи змоги перебороти наші Збройні сили і тероборону і народ на полі бою почали реалізовувати свою улюблену сирійсько-чеченську тактику. Вона полягає в терорі цивільного населення. Це те, що вони здатні зараз робити, тому що воювати на полі бою зі Збройними силами у них не дуже виходить. Почалися удари невибіркові по цивільних кварталах. Вчора по пологовому в Маріуполі вони били спеціально. Вони вважали, що там націоналісти сидять", - сказав він.

За словами Арестовича, цей удар по пологовому будинку поставив символічну крапку першого етапу кампанії.

Нагадаємо, 9 березня російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було повно породіль та персоналу. Повітряного бомбардування також зазнала центральна частина міста. Внаслідок терористичного бомбардування російськими загарбниками дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей, серед них одна дитина - дівчинка.

Зрівняти Маріуполь з землею окупанти намагаються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у відповідь на авіаудар Росії по пологовому будинку в Маріуполі пригрозив окупантам, що "тепер почнеться зовсім інша війна".