Як переказати "ковідну тисячу" на допомогу армії: проста інструкція

Ще від кінця лютого 2022 року кошти, отримані українцями в програмі "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусу, можна переказати на потреби армії ЗСУ. Якщо ви ще цього не зробили, ТСН.ua пропонує просту інструкцію, як це зробити.
"Ковідна тисяча" на допомогу армії: інструкція
Щоб переказати 1000 гривень або залишок коштів з картки "єПідтримка", необхідно перейти за цим посиланням. А потім:
- Ввести в полі суму, яку ви бажаєте перевести на допомогу армії України.
- Ввести реквізити банківської картки "єПідтримка" та вказати свою електронну почту.
- Підтвердити оплату через додаток в тому банку, в якому ви відкрили картку "єПідтримка" (при необхідності).
Як переказати власні кошти на потребу армії?
Зробити це можна в будь-якому онлайн-банкінгу або у відділенні банку (якщо воно наразі працює) за допомогою IBAN-переказу.
Для цього вам потрібні реквізити спеціального офіційного рахунку:
- Перекази у гривні: сума
- Банк: Національний банк України
- МФО 300001
- Рахунок № UA843000010000000047330992708
- код ЄДРПОУ 00032106
- Отримувач: Національний банк України