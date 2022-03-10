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Як переказати "ковідну тисячу" на допомогу армії: проста інструкція

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Як переказати "ковідну тисячу" на допомогу армії: проста інструкція

Як перевести "ковідну тисячу" на допомогу армії / pixabay.com

Ще від кінця лютого 2022 року кошти, отримані українцями в програмі "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусу, можна переказати на потреби армії ЗСУ. Якщо ви ще цього не зробили, ТСН.ua пропонує просту інструкцію, як це зробити.

"Ковідна тисяча" на допомогу армії: інструкція

Щоб переказати 1000 гривень або залишок коштів з картки "єПідтримка", необхідно перейти за цим посиланням. А потім:

  1. Ввести в полі суму, яку ви бажаєте перевести на допомогу армії України.
  2. Ввести реквізити банківської картки "єПідтримка" та вказати свою електронну почту.
  3. Підтвердити оплату через додаток в тому банку, в якому ви відкрили картку "єПідтримка" (при необхідності).

Як переказати власні кошти на потребу армії?

Зробити це можна в будь-якому онлайн-банкінгу або у відділенні банку (якщо воно наразі працює) за допомогою IBAN-переказу.

Для цього вам потрібні реквізити спеціального офіційного рахунку:

  • Перекази у гривні: сума
  • Банк: Національний банк України
  • МФО 300001
  • Рахунок № UA843000010000000047330992708
  • код ЄДРПОУ 00032106
  • Отримувач: Національний банк України
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