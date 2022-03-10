На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,1 млрд грн

На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,1 млрд грн

Іноземці перерахували на потреби армії України 3,2 млрд грн.

Станом на 10 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,1 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили від громадян та підприємств в Україні, а також і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З-за кордону надійшло понад 3,2 млрд грн в іноземній валюті

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього майже 7 171,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн (03.03.2022).

Зараз залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,95 млрд грн.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces



Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 10 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, загалом було перераховано майже 170 млн грн в еквіваленті.

Загалом понад 57 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті

Наразі залишок коштів на рахунку становить майже 170 млн грн.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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