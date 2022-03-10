"Я думаю, что враг не сможет взять Мариуполь" — Арестович о ситуации в городе

"Я думаю, что враг не сможет взять Мариуполь" — Арестович о ситуации в городе

Арестович отметил, что сегодня должен заработать гуманитарный коридор из Мариуполя.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что Вооруженные силы Украины будут держать Мариуполь.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Много многочисленных призывов: сделайте что-то для Мариуполя, для Ахтырки, для Харькова, для Николаева.

Надо понимать одну вещь. Первое: военно-политическое руководство Украины очень хорошо знает, что происходит. Второе: международные организации знают, что происходит, знает руководство всех стран мира.

Ежедневно есть попытки установить гуманитарные коридоры. Из многих городов они сегодня заработают, в том числе из Мариуполя.

Но противник срывает эвакуацию из Мариуполя, делая это сознательно. Тем не менее, в Мариуполе есть защитники Вооруженных сил Украины, удерживающие оборону города. Я думаю, мы сможем сделать так, что бы все гражданские были эвакуированы из Мариуполя, по крайней мере, мы все сделаем для этого. А Вооруженные силы и другие силы обороны будут держать город, так же как и нужно.

Я думаю, что враг не сможет взять Мариуполь. Хотя то, что он делает, террор, который он совершает, это просто еще одна очень большая и черная, кровавая страница мировой истории российских военных преступлений", — отметил он.