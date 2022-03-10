В Энергодар и Мариуполь отправились гуманитарные колонны — Старух

Также начинается частичная частичная эвакуация внутри Запорожской области.

В Энергодар и Мариуполь отправились гуманитарные колонны из Запорожья.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Сегодня у нас организовано два гуманитарных конвоя. Один снова в Энергодар для того, чтобы снова доставить все же туда провиант и лекарства. Второй конвой на Мариуполь, который должен доставить также воду, лекарства, еду и довезти автобусы, которые потом будут вывозить людей", – сказал Старух.

Он также сообщил, что начинается частичная эвакуация внутри области (Запорожская – ред.).

Частичная организованная эвакуация из городов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха и Степногорска в Запорожье, "чтобы в случае боевых действий местное население, наши земляки, гражданское население не получило повреждений".

Старух также просит жителей областного центра приобщиться к помощи в размещении эвакуированных, не отказывать им.