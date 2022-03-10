До Енергодара та Маріуполя вирушили гуманітарні колони - Старух

Також розпочинається часткова часткова евакуація всередині Запорізької області.

До Енергодара та Маріуполя вирушили гуманітарні колони із Запоріжжя.

Про повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Сьогодні в нас організовано два гуманітарні конвої. Один знову в Енергодар для того, щоб знову доставити все ж таки туди провіант і ліки. Другий конвой на Маріуполь, який має доставити також воду, ліки, їжу та довезти автобуси, які потім вивозитимуть людей", - сказав Старух.

Він також повідомив, що розпочинається часткова евакуація всередині області (Запорізької - ред.).

Часткова організована евакуація з міст Оріхів, Гуляйполе, Комишеваха та Степногірськ у Запоріжжі, "щоб у разі бойових дій місцеве населення, наші земляки, цивільне населення не зазнало ушкоджень".

Старух також просить жителів обласного центру долучитися до допомоги в розміщенні евакуйованих, не відмовляти їм.