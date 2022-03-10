До Енергодара та Маріуполя вирушили гуманітарні колони - Старух

Також розпочинається часткова часткова евакуація всередині Запорізької області.
До Енергодара та Маріуполя вирушили гуманітарні колони із Запоріжжя.
Про повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.
"Сьогодні в нас організовано два гуманітарні конвої. Один знову в Енергодар для того, щоб знову доставити все ж таки туди провіант і ліки. Другий конвой на Маріуполь, який має доставити також воду, ліки, їжу та довезти автобуси, які потім вивозитимуть людей", - сказав Старух.
Він також повідомив, що розпочинається часткова евакуація всередині області (Запорізької - ред.).
Часткова організована евакуація з міст Оріхів, Гуляйполе, Комишеваха та Степногірськ у Запоріжжі, "щоб у разі бойових дій місцеве населення, наші земляки, цивільне населення не зазнало ушкоджень".
Старух також просить жителів обласного центру долучитися до допомоги в розміщенні евакуйованих, не відмовляти їм.