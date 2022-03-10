У Туреччині завершилися переговори Кулеби, Лаврова та Чавушоглу

Вони тривали півтори години.

У турецькій Анталії щойно завершилася зустріч голів МЗС Росії, України, Туреччини. Дмитро Кулеба, Сергій Лавров і Мевлют Чавушоглу говорили про припинення війни Росії проти України.

З чим очільники МЗС приїхали на переговори, та чого очікувати від зустрічі, читайте тут.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. За попередніми даними ООН, в Україні від початку війни загинули 516 цивільних осіб, ще 908 отримали поранення. Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реально втрат значно більше.

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