В Турции завершились переговоры Кулебы, Лаврова и Чавушоглу

Они длились полтора часа.

В турецкой Анталии только что завершилась встреча глав МИД России, Украины, Турции. Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу говорили о прекращении войны России против Украины.

С чем главы МИД приехали на переговоры, и чего ждать от встречи, читайте здесь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. По предварительным данным ООН, в Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения. В то же время в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные потери значительно больше.

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