США не залишать без відповіді ймовірну хімічну чи біологічну атаку Росії на Україну

США не залишать без відповіді ймовірну хімічну чи біологічну атаку Росії на Україну

Водночас Байден надалі не планує відправляти свої війська на допомогу офіційному Києву.

У Білому домі спростували фейки Росії про лабораторії біологічної зброї в Україні, а також попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 10 березня.

Вона нагадала, що саме Росія має довгий і добре задокументований досвід застосування хімічної зброї. Окрім того, саме в цій країні відбулася низка замахів на вбивство та отруєння відомих політиків.

"Ми всі повинні бути напоготові, щоб Росія, можливо, не застосувала хімічну або біологічну зброю в Україні, або не організувала операцію під хибним прапором з їхнім використанням", ­– розповіла речниця Білого дому.

Вона наголосила, що це типова позиція Кремля – звинуватити когось у діях, які Росія хоче зробити сама.

Якщо хімічна чи біологічна атака РФ на Україну таки відбудеться, то президент США Джо Байден не залишить без відповіді такий напад.

"Ми нічого не залишили без відповіді", ­– наголосила Псакі.

Вона водночас додала, що позиція Байдена залишається чинною – війська США до України не увійдуть.

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Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

10 березня голова МОЗ України Віктор Ляшко звернувся до ВООЗ з закликом виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимість пропаганди РФ, яка поширює чергові безглузді фейки про начебто "біологічну і хімічну зброю та нібито сліди її розробки в Україні".