З Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб, вивезли мешканців будинку для літніх осіб

З Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб, вивезли мешканців будинку для літніх осіб

У 30-ти автобусах з Бучі виїхали також жінки та діти.

Понад 2000 громадян і будинок літніх осіб евакуювали сьогодні, 10 березня, з Бучі. Поліція Київщини зустріла перші гуманітарні колони з окупованого міста.

Про це повідомила Нацполіція у Фейсбук.

"Триває другий етап масштабної евакуації громадян з Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Автобуси з евакуйованими жителями прибувають на територію гуманітарного табору, що під Києвом", — повідомляє Нацполіція.

Вже понад 30 автобусів приїхали з Бучі. У них вивезли жінок, дітей та мешканців будинку для літніх осіб.

Правоохоронці зазначають, що евакуйованих мешканців зустрічають гарячим чаєм, працює польова кухня, громадянам надають теплі речі. На місці також працюють медики та психологи.

"Чекаємо прибуття решти автобусів", — кажуть в Нацполіції.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що протягом 9-го березня вдалося евакуювати з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля та інших міст Київської області близько 20 тисяч людей.

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