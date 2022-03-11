"Маниакальная одержимость": Кулеба заявил об угрозе ужасающей операции от России

Министр заявил об отсутствии биологического или химического оружия или опасности в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал выдумки российских чиновников, рассказывающих о якобы химическом или биологическом оружии в Украине.

Свой комментарий министр опубликовал вечером 10 марта в Сети.

"Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность и на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом. Это твит для протокола", – говорится в сообщении.

The manique obsesion with which diversos Russian officials fantasize o non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point in Russia preparation another horrific false flag operation. Этот tweet is for the record. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 10 марта 2022

Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак на Украину с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Недавно российские чиновники обвинили Украину в разработке химического и биологического оружия. В Белом доме 10 марта опровергли такие фейки России, а также предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.

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