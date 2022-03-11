"Маниакальная одержимость": Кулеба заявил об угрозе ужасающей операции от России

Министр заявил об отсутствии биологического или химического оружия или опасности в Украине.
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал выдумки российских чиновников, рассказывающих о якобы химическом или биологическом оружии в Украине.
Свой комментарий министр опубликовал вечером 10 марта в Сети.
"Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность и на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом. Это твит для протокола", – говорится в сообщении.
The manique obsesion with which diversos Russian officials fantasize o non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point in Russia preparation another horrific false flag operation. Этот tweet is for the record.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 10 марта 2022
Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак на Украину с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Недавно российские чиновники обвинили Украину в разработке химического и биологического оружия. В Белом доме 10 марта опровергли такие фейки России, а также предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.
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