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"Маниакальная одержимость": Кулеба заявил об угрозе ужасающей операции от России

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"Маниакальная одержимость": Кулеба заявил об угрозе ужасающей операции от России

Associated Press

Министр заявил об отсутствии биологического или химического оружия или опасности в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал выдумки российских чиновников, рассказывающих о якобы химическом или биологическом оружии в Украине.

Свой комментарий министр опубликовал вечером 10 марта в Сети.

"Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность и на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом. Это твит для протокола", – говорится в сообщении.

Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак на Украину с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Недавно российские чиновники обвинили Украину в разработке химического и биологического оружия. В Белом доме 10 марта опровергли такие фейки России, а также предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.

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