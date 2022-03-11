Facebook не будет блокировать призывы к смерти Путина — Reuters

Facebook не будет блокировать призывы к смерти Путина — Reuters

Пользователям в некоторых странах не будут запрещать также призывы к насилию против российских солдат, вторгшихся в Украину.

Компания Meta Platforms временно позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также с призывом к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку компании о временном изменении политики относительно "языка ненависти".

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“В результате российского вторжения в Украину мы временно разрешили такие формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, например насильственные высказывания, вроде “смерть российским оккупантам”. Однако мы не разрешим реальных призывов к насилию против российских гражданских лиц", – говорится в сообщении со ссылкой на заявление представителя Meta.

Призывы к смерти Путина или Лукашенко будут разрешены, если они не будут содержать точное указание на местонахождение цели и метод покушения.

В электронных письмах говорится, что призывы к насилию против россиян разрешены, когда в посте четко говорится о вторжении в Украину. В то же время, будут ограничения в отношении военнопленных.

Согласно информации внутренней переписки с модераторами контента, временные изменения политики относительно призывов к насилию относительно российских солдат относятся к Армении, Азербайджану, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Напомним, в России решили официально заблокировать социальную сеть Facebook.

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