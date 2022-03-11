Як не переохолодитися в укритті: практичні поради

Насамперед подбайте про багатошаровість одягу.
Унаслідок військового вторгнення Російської Федерації на територію України, мешканці деяких міст змушені дні та ночі проводити у сховищах, аби вберегти себе та своїх рідних від обстрілів. Деколи середня температура там не досягає +10 °C. У таких умовах легко переохолодитися.
Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Тож як облаштуватися, аби було тепло і зручно?
Насамперед подбайте про багатошаровість одягу:
- білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);
- середній шар (светр, кофта тощо);
- верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).
- Перший час у сховищі верхній одяг може бути розстібнутий. Краще додавати на себе одяг у міру відчуття холоднечі, ніж одразу бути сильно закутаним, адже потім тіло втратить можливість грітися.
- Обирайте одяг із натуральних чи спецматеріалів. Одяг не обов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.
- Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти.
- Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.
- А от від металевих прикрас краще відмовитися. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.
- Їжте і майте перекус. Щоби підтримувати нормальну температуру, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Із собою можна взяти термос із чаєм або окропом.
- Разом із питтям та перекусами намагайтеся рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитеся.
- Використовуйте ковдри, подушки, каримат, спальники, матраци. Уникайте сидіння на голих поверхнях, навіть якщо на вас три шари теплого одягу.
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