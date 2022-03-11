Как не переохладиться в укрытии: практические советы

Как не переохладиться в укрытии: практические советы

Прежде всего позаботьтесь о многослойности одежды.

В результате военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины жители некоторых городов вынуждены дни и ночи проводить в хранилищах, чтобы уберечь себя и своих родных от обстрелов. Иногда средняя температура там не достигает +10 °C. В таких условиях легко переохладиться.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так как обустроиться, чтобы было тепло и удобно?

Прежде всего позаботьтесь о многослойности одежды:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.п.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

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Первое время в хранилище верхняя одежда может быть расстегнута. Лучше добавлять на себя одежду по мере ощущения стужи, чем сразу быть сильно укутанной, ведь потом тело упустит возможность греться. Выбирайте одежду из натуральных или спецматериалов. Одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное — многослойность и просторность: между разными одежками образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло. Не оставляйте открытыми конечности и голову: из-за ладони и обнаженной головы вы теряете немало тепла и можете заболеть. Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, хорошей по размеру и не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение. А вот от металлических украшений лучше отказаться. Металл охлаждается очень быстро, и контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит, они быстрее замерзнут. Ешьте и имейте перекус. Чтобы поддерживать нормальную температуру, организм использует больше энергии, так что и пополнять ее нужно чаще. С собой можно взять термос с чаем или крутым кипятком. Вместе с питьем и перекусами старайтесь двигаться, по крайней мере, пальцами конечностей рук и ног, чтобы согреться. Движения помогут ускорить кровообращение, а значит, вы не переохладитесь. Используйте одеяла, подушки, каримат, спальники, матрасы. Избегайте сидений на голых поверхностях, даже если на вас три слоя теплой одежды.

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