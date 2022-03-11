Как не переохладиться в укрытии: практические советы

Прежде всего позаботьтесь о многослойности одежды.
В результате военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины жители некоторых городов вынуждены дни и ночи проводить в хранилищах, чтобы уберечь себя и своих родных от обстрелов. Иногда средняя температура там не достигает +10 °C. В таких условиях легко переохладиться.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Так как обустроиться, чтобы было тепло и удобно?
Прежде всего позаботьтесь о многослойности одежды:
- белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);
- средний слой (свитер, кофта и т.п.);
- верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).
- Первое время в хранилище верхняя одежда может быть расстегнута. Лучше добавлять на себя одежду по мере ощущения стужи, чем сразу быть сильно укутанной, ведь потом тело упустит возможность греться.
- Выбирайте одежду из натуральных или спецматериалов. Одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное — многослойность и просторность: между разными одежками образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло.
- Не оставляйте открытыми конечности и голову: из-за ладони и обнаженной головы вы теряете немало тепла и можете заболеть.
- Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, хорошей по размеру и не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.
- А вот от металлических украшений лучше отказаться. Металл охлаждается очень быстро, и контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит, они быстрее замерзнут.
- Ешьте и имейте перекус. Чтобы поддерживать нормальную температуру, организм использует больше энергии, так что и пополнять ее нужно чаще. С собой можно взять термос с чаем или крутым кипятком.
- Вместе с питьем и перекусами старайтесь двигаться, по крайней мере, пальцами конечностей рук и ног, чтобы согреться. Движения помогут ускорить кровообращение, а значит, вы не переохладитесь.
- Используйте одеяла, подушки, каримат, спальники, матрасы. Избегайте сидений на голых поверхностях, даже если на вас три слоя теплой одежды.
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