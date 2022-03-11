Пищевые отравления во время войны: как предотвратить

Пищевые отравления во время войны: как предотвратить

Пищевое отравление лучше предотвращать, чем потом лечить.

Во время войны опасными могут быть любые продукты. Чаще опасность представляют сырые продукты животного происхождения, особенно сырые или без должной термической обработки мясо, яйца, непастеризованное молоко. Также опасными могут быть немытые фрукты и овощи.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Во время пребывания в местах временного пребывания людей не всегда могут быть обеспечены полноценные условия хранения пищевых продуктов и доступ к источникам водоснабжения в достаточном количестве, поэтому важно вовремя выявить симптомы пищевого отравления.

Симптомы пищевого отравления могут быть как легкими, так и очень серьезными и могут появиться уже через несколько часов или через несколько дней. Это зависит от вредного патогена (микроорганизма), попавшего в организм вместе с пищей.

Наиболее распространенными симптомами пищевого отравления являются:

боли в желудке;

спазмы желудка;

тошнота;

рвота;

диарея;

повышение температуры.

Если у вас диарея или рвота, прежде пейте много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Если у вас возникли серьезные симптомы — понос с примесями крови, температура выше 38,5°C, частые рвоты, диарея более 3 дней, признаки обезвоживания, в том числе незначительное мочеиспускание или его отсутствие, высокая сухость во рту и горле или головокружение при вставании — немедленно обратитесь за медицинской помощью.

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Пищевое отравление легче предотвращать, чем потом лечить, следовательно, вот четыре шага для предотвращения пищевого отравления:

Часто мойте руки, посуду и поверхности, где готовится еда. Мойте руки и рабочие поверхности до, во время и после приготовления пищи. Микробы могут оставаться на ваших руках, посуде, разделочных досках и столешницах в течение длительного времени. Не допускайте перекрестного загрязнения продуктов. Отделяйте сырое мясо, птицу и яйца от готовых продуктов. Используйте отдельные доски и храните сырое мясо отдельно от других продуктов. Тщательно мойте посуду теплой водой с моющим средством после обработки сырой пищи. Проводите надлежащую термическую обработку продуктов. Готовьте пищу к нужной внутренней температуре, чтобы обезвредить вредные бактерии. Воду лучше прокипятить, если есть подозрение на ее возможное загрязнение, или употребляйте для питья и приготовления пищи бутилированную воду. То же касается сырого молока: перед употреблением лучше его перекипятить. Правильно храните продукты. Храните продукты в холоде, температура в холодильнике должна быть 4°C или ниже. В холодное время года, когда на дворе мороз, продукты можно хранить в неотапливаемом помещении, если нет холодильника. Главное, не употребляйте быстропортящиеся продукты, которые хранились без холодильника, по истечении срока годности или при малейшем подозрении на то, что они испортились.

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