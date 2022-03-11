Безопасная еда при отключении электроэнергии: что делать

Безопасная еда при отключении электроэнергии: что делать

Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность.

Охлажденные или замороженные продукты могут быть опасными для употребления при выключении электроэнергии. Центр общественного здоровья подготовил советы, которые помогут сохранить пищевые продукты безопасными для употребления в случае отключения электроэнергии.

Позаботьтесь о безопасной температуре в холодильнике и морозильной камере. В холодильнике должна быть температура 4°C или ниже. В морозильной камере – 0°C или ниже.

Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации. Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4°C или ниже, если вам придется извлечь продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой лед или блочный лед.

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Когда электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытой. Если дверца остается закрытой, продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Если электроэнергия отключена более 4 часов, поместите лед в холодильник.

Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте из холодильника быстропортящиеся продукты (мясо, рыбу, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты и их остатки) через 4 часа без электроэнергии или источника холода. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.

Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода. Выбросите пищу, если температура выше 4°C. Это можно проверить с помощью термометра в холодильнике или в морозилке.

Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4°C или ниже.

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