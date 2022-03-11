Вакцинація БЦЖ в умовах війни: що варто знати

Щоб убезпечити дітей від серйозних загроз для здоров'я, слід за можливості отримати всі необхідні щеплення. В тому числі, БЦЖ.
Навіть в умовах війни, коли діти народжуються і поза пологових будинків - в укриттях, бомбосховищах, метро, - варто пам'ятати про важливість щеплень дітей від інфекційних захворювань. Адже в умовах недостатніх для дотримання елементарних гігієнічних правил, зростає ризик поширення інфекцій.
Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
- Щоб убезпечити дітей від серйозних загроз для здоров'я, слід за можливості отримати всі необхідні щеплення. В тому числі БЦЖ.
- Нагадаємо, що щеплення БЦЖ проводиться на 3-5-й день життя дитини. Але якщо з об'єктивних причин ваш малюк не отримав вакцину в цей час, ви можете щепити дитину пізніше, як тільки це стане можливим і безпечним.
- Для цього ви можете звернутися до будь-якого медичного закладу регіону, в якому ви знаходитесь зараз, для отримання консультації з приводу вакцинації і безпосередньо проведення самого щеплення.
- Якщо ви виїхали з дитиною за кордон і знайшли можливість щепити її там, – зберігайте відмітку про вакцинацію.
Довідково:
БЦЖ — це жива вакцина з настільки ослабленими мікобактеріями, що вони не здатні викликати захворювання.
БЦЖ — вакцина від важких, генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт і міліарний туберкульоз. Вони особливо небезпечні для дітей першого року життя.
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