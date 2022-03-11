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Вакцинація БЦЖ в умовах війни: що варто знати

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Вакцинація БЦЖ в умовах війни: що варто знати

Associated Press

Щоб убезпечити дітей від серйозних загроз для здоров'я, слід за можливості отримати всі необхідні щеплення. В тому числі, БЦЖ. 

Навіть в умовах війни, коли діти народжуються і поза пологових будинків - в укриттях, бомбосховищах, метро, - варто пам'ятати про важливість щеплень дітей від інфекційних захворювань. Адже в умовах недостатніх для дотримання елементарних гігієнічних правил, зростає ризик поширення інфекцій. 

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

  • Щоб убезпечити дітей від серйозних загроз для здоров'я, слід за можливості отримати всі необхідні щеплення. В тому числі БЦЖ. 
  • Нагадаємо, що щеплення БЦЖ проводиться на 3-5-й день життя дитини. Але якщо з об'єктивних причин ваш малюк не отримав вакцину в цей час, ви можете щепити дитину пізніше, як тільки це стане можливим і безпечним. 
  • Для цього ви можете звернутися до будь-якого медичного закладу регіону, в якому ви знаходитесь зараз,  для отримання консультації з приводу вакцинації і безпосередньо проведення самого щеплення. 
  • Якщо ви виїхали з дитиною за кордон і знайшли можливість щепити її там, – зберігайте відмітку про вакцинацію. 

Довідково: 

БЦЖ — це жива вакцина з настільки ослабленими мікобактеріями, що вони не здатні викликати захворювання. 
БЦЖ — вакцина від важких, генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт і міліарний туберкульоз. Вони особливо небезпечні для дітей першого року життя.

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