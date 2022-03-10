Канада відправляє до України зброю та іншу військову допомогу

Додаткова допомога буде на 50 мільйонів доларів.
Канада відправить до України літак із допомогою на загальну суму в 50 мільйонів доларів. Зокрема, там буде і зброя.
Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.
Як Джастін Трюдо оголосив сьогодні, Канада надасть Україні додаткові 50 мільйонів доларів летальної та нелетальної військової допомоги, включно з камерами канадського виробництва, що використовуються у військових безпілотниках та іншому спеціалізованому обладнанні. Ми разом з українцями, які борються за захист своєї країни", - зазначила міністерка.
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