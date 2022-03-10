Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Канада відправляє до України зброю та іншу військову допомогу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Канада відправляє до України зброю та іншу військову допомогу

Додаткова допомога буде на 50 мільйонів доларів.

Канада відправить до України літак із допомогою на загальну суму в 50 мільйонів доларів. Зокрема, там буде і зброя.

Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Як Джастін Трюдо оголосив сьогодні, Канада надасть Україні додаткові 50 мільйонів доларів летальної та нелетальної військової допомоги, включно з камерами канадського виробництва, що використовуються у військових безпілотниках та іншому спеціалізованому обладнанні. Ми разом з українцями, які борються за захист своєї країни", - зазначила міністерка.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація