Макрон попередив про велику війну в Європі та закликав готуватися до неї

Макрон попередив про велику війну в Європі та закликав готуватися до неї

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що треба готуватися до великої війни у Європі, тож необхідно збільшити інвестиції на французьку армію.

Про це він сказав, представляючи свою програму до президентських виборів 2022 року, пише Le Figaro.

"Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатись на нашому континенті", ­– заявив президент Франції.

Макрон також хоче вжити заходів, щоб "переоцінити всі потреби, які виникають у світлі війни, яку ми переживаємо". В цьому контексті йдеться про "набуття адаптивності" та "гнучкості".