Президент України вважає, що його зустріч з президентом Росії неминуча.

Західні країни повинні усвідомити, що війна в Україні – це війна в Європі.

Про це заявив Володимир Зеленський у спільному інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

"Насамперед західні країни мають усвідомити, що війна в Україні, чи на кордоні, чи на тимчасово окупованих територіях – це перший сигнал про те, де вона може бути завтра і на чиєму кордоні. Тільки це війна в Європі, але вмирають українці. І це несправедливо. Я кажу це не до того, щоб вмирали інші люди, з європейських країн чи зі США. Але ми повинні про це відкрито говорити: гинуть українці, різні люди, різних національностей – громадяни України. Вони гинуть за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери як НАТО, так і Європейського Союзу. Тільки ми конкретними кроками, а не лише на словах, відстоюємо ці принципи багато років", - зазначив Зеленський.

Західні країни повинні усвідомити, що війна в Україні – це війна в Європі, – Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ. pic.twitter.com/roMXlvPiU2 — Офіс Президента (@APUkraine) June 16, 2021

Нагадаємо, Зеленський повідомив, за якої умови його зустріч із Путіним може не відбутися. Зеленський каже, що саміт Байдена з Путіним нічим не пришвидшить його зустріч з російським президентом.

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