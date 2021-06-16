Авта пливли по дверцята у воді: південь та схід України постраждав від негоди

Після рясних дощів в Дніпропетровській та Миколаївській областях затопило двори та вулиці.

Проливні дощі і шквальний вітер наробили шкоди на південному-сході України. У містах зливова система не могла впоратися з великою кількістю опадів, авта пливли по вулицях по дверцята у воді. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Дніпропетровська область

У місті Дніпрі каналізаційна мережа не змогла впоратися з потужною зливою, яка накрила місто. У мерії заявляють, що випала тримісячна норма опадів.

Зі схилів неслися потоки води та мулу і дороги миттєво позаливало. На затоплених вулицях подекуди зупинився транспортний рух. Через надто високий рівень води, зокрема, довелося зупинити деякі маршрути трамваїв.

Сильний вітер гнув рекламні щити та валив дерева. Лише в місті рятувальникам довелося розрізати та прибрати 15 дерев, що впали на шляхи.

Потоки води змили паркан ліцею інформаційних технологій в середмісті - підпірна стінка завалилася на тротуар. Пішоходам, які під зливою пробігали поруч, пощастило, що цегла разом із металевим парканом не обвалилася просто на них - минулося без потерпілих.

Директор ліцею Сергій Григор’єв запевняє, що внаслідок НП ніхто зі школярів не постраждав, оскільки вони пребувають на канікулах. “Життю дітей нічого не загрожує, тому що дітей [тут] зараз немає”, - прокоментував він.

На деяких вулицях в Дніпрі позмивало асфальт і в середмісті утворилися провалля. Частково там було перекрито рух, поки тривають ремонтні роботи. Однак, як запевняє заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, серйозної небезпеки через провалля, які утворилися на місці зношених комунікацій, немає.

Найбільше під час негоди не пощастило жителям низинних районів. За даними рятувальників, щонайменше сімдесят обійсть у приватному секторі було затоплено.

Загалом в Дніпропетровській області до управління ДСНС надійшло три тисячі повідомлень про наслідки потужної грози. Знеструмлено понад три десятки населених пунктів. Це приблизно 13 тисяч абонентів.

Неподалік села Олефирівка у багнюці застрягли автобус, чотири вантажівки та три легковики. Їх витягли з пастки.

Миколаївська область

Негода наробила лиха й на Миколаївщині. Всю ніч лив дощ і на ранок вулиці обласного центру перетворилися на ріки, в яких тонули автівки. Комунальники кажуть, що розчищати ливнівки від сміття їм доводилося просто у воді під час зливи. Залило дощовою водою також під'їзд у одному з житлових будинків з дірявим дахом.

“Такий форс-мажор буває, коли випадають опади понад декілька норм за раз. Найстрашніше - це сміття, яке залишають після себе жителі міста і яким забиває зливову каналізацію”, - зауважив з цього приводу заступник директора департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Олександр Рєпін.

Від поривів вітру падали гілки та дерева. Вони пошкодили автомобілі і електродроти трамвайної лінії. Власники затоплених і побитих гілками машин мають намір звертатися до суду.

Упродовж дня велика вода зійшла, залишивши невеликі калюжі.

Нагадаємо, що зливи і шквальний вітер наробили біди в Одесі, викликавши підтоплення в деяких домогосподарствах та поваливши подекуди дерева.

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