Астрологический прогноз на 18 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя скучать: как бы ни сложились обстоятельства, необходимо находить поводы для радости и оптимизма, поскольку уныния Вселенная не приемлет. Велика вероятность того, что тем, кто сохранит бодрость духа, она пошлет утешение в виде благой вести.

Символ дня: виноградная гроздь – со времен Древней Греции является символом изобилия, жизни и возрождения.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой.

Счастливые камни дня: гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность травм и инфекционных заболеваний, которые могут протекать в острой форме. Необходимо соблюдать осторожность – не делать резких движений и не заниматься экстремальными видами спорта, а в случае переохлаждения сразу же принимать меры, чтобы не дать организму расхвораться всерьез.

Афоризм дня: "Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли доставить радость хотя бы одному человеку" (Фридрих Вильгельм Ницше).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ постоянства и стабильности.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные амулеты, которые будут оберегать в самых сложных и даже опасных обстоятельствах. Можно проводить ритуалы на привлечение удачи, защиту от воров и мошенников, а также читать заговоры, привлекающие хорошие события, что сейчас так нужно всем нам.

Табу дня: нельзя предаваться унынию – это запрограммирует на неудачи.

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