Астрологічний прогноз на 18 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна нудьгувати: як би не склалися обставини, необхідно знаходити приводи для радості та оптимізму, оскільки смутку Всесвіт не приймає. Велика ймовірність того, що тим, хто збереже бадьорість духу, вона надішле втіху у вигляді доброї звістки.

Символ дня: виноградне гроно – від часів Стародавньої Греції є символом достатку, життя та відродження.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: Золотий.

Щасливе каміння дня: гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика ймовірність травм та інфекційних захворювань, які можуть перебігати у гострій формі. Необхідно бути обережними – не робити різких рухів і не займатися екстремальними видами спорту, а у разі переохолодження одразу ж вживати заходів, щоб не дати організму розхворітися всерйоз.

Афоризм дня: "Найкращий засіб добре почати день полягає в тому, щоб, прокинувшись, подумати, чи не можна потішити хоча б одну людину" (Фрідріх Вільгельм Ніцше).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ сталості та стабільності.

Магія та містика дня: можна створювати захисні амулети, які оберігають у найскладніших і навіть найнебезпечніших обставинах. Можна проводити ритуали на залучення талану, захист від злодіїв та шахраїв, а також читати змови, які залучають гарні події, що зараз так потрібно всім нам.

Табу дня: не можна впадати у відчай – це запрограмує на невдачі.

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