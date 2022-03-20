У Миколаївській області змінили тривалість комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях і на вулиці.

Від 20 березня на території Миколаївської області комендантська година починатиметься від 20:00 і триватиме до 06:00.

Відповідне розпорядження підписав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згідно з розпорядженням, новим комендантом Миколаївської області призначений начальник Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку полковник Олександра Луньова.

"Олександру Луньову доручили організувати та забезпечити здійснення заходів під час дії комендантської години та спеціального режиму світломаскування на території Миколаївщини", — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у Києві через активні обстріли житлових кварталів змінили графік комендантської години.