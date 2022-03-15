У Черкасах змінили час комендантської години

У Черкасах змінили час комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях і на вулиці.

У Черкасах змінили тривалість комендантської години. Відтак, від 15 березня містом дозволено пересуватися до 21:30.

Про це повідомив керівник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець, пише Суспільне.

"Від 15 березня відбулися зміни в часових межах комендантської години – у місті Черкаси вона розпочнеться від 21:30 і триватиме до 6:00. Таке рішення ухвалили для зручності працівників критичної інфраструктури", – пояснив Ігор Табурець.

На решті території області, за його словами, комендантська година триватиме від 20:00 до 6:00.

"Нагадую, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях і на вулиці. Виняток – сигнал тривоги", – повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, у Києві через активні обстріли житлових кварталів змінили графік комендантської години. Починаючи від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня у Києві вводиться комендантська година.