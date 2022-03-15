В Черкассах сменили время комендантского часа

В Черкассах сменили время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах и на улице.

В Черкассах сменили продолжительность комендантского часа. Следовательно, с 15 марта по городу разрешено передвигаться до 21:30.

Об этом сообщил руководитель Черкасской военной администрации Игорь Табурец, пишет Суспільне.

"С 15 марта произошли изменения во временных пределах комендантского часа – в городе Черкассы он начнется с 21:30 и продлится до 6:00. Такое решение было принято для удобства работников критической инфраструктуры", – пояснил Игорь Табурец.

На остальной территории области, по его словам, комендантский час продлится с 20:00 до 6:00.

"Напоминаю, что во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах и на улице. Исключение – сигнал тревоги", – сообщил руководитель ОВА.

Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа. Начиная с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час.