Рада разрешила в военное время размещать государственные реестры за пределами Украины

Рада разрешила в военное время размещать государственные реестры за пределами Украины

За соответствующий законопроект поддержали 345 народных депутатов.

Верховная Рада разрешила создать резервные копии государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения за пределами Украины.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании парламента.

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За законопроект №7152 поддержали 345 народных депутатов.

"Это позволит обеспечить надлежащее функционирование информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров, владельцами которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, принадлежащие к сфере их управления, и защиты информации", что обрабатывается в них, в условиях действия военного положения", — говорится в документе.

Как говорится в пояснительной записке, за период действия военного положения в Украине и 6 месяцев

после его прекращения или отмены владельцы государственных информационных ресурсов могут заключать договоры технического администрирования соответствующих реестров с иностранными компаниями.

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В частности, законопроект предусматривает:

создание резервных копий государственных информационных ресурсов с соблюдением установленных для таких ресурсов требований по их защите, целостности, конфиденциальности и их размещению за пределами Украины; возможность размещения информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров за пределами Украины.

Также, в соответствии с законом, запрещается размещение систем и хранение резервных копий государственных информационных ресурсов и систем:

на территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия,

территориях государств, признанных ВРУ государствами – агрессорами,

территориях государств, в отношении которых применены санкции,

территориях государств, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами, запрещается.

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