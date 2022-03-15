Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Рада разрешила в военное время размещать государственные реестры за пределами Украины

Дата публикации
Просмотры
3064
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рада разрешила в военное время размещать государственные реестры за пределами Украины

commons.wikimedia.org

За соответствующий законопроект поддержали 345 народных депутатов.

Верховная Рада разрешила создать резервные копии государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения за пределами Украины.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании парламента.

За законопроект №7152 поддержали 345 народных депутатов.

"Это позволит обеспечить надлежащее функционирование информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров, владельцами которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, принадлежащие к сфере их управления, и защиты информации", что обрабатывается в них, в условиях действия военного положения", — говорится в документе.

Как говорится в пояснительной записке, за период действия военного положения в Украине и 6 месяцев
после его прекращения или отмены владельцы государственных информационных ресурсов могут заключать договоры технического администрирования соответствующих реестров с иностранными компаниями.

В частности, законопроект предусматривает:

  1. создание резервных копий государственных информационных ресурсов с соблюдением установленных для таких ресурсов требований по их защите, целостности, конфиденциальности и их размещению за пределами Украины;
  2. возможность размещения информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров за пределами Украины.

Также, в соответствии с законом, запрещается размещение систем и хранение резервных копий государственных информационных ресурсов и систем:

  • на территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия,
  • территориях государств, признанных ВРУ государствами – агрессорами,
  • территориях государств, в отношении которых применены санкции,
  • территориях государств, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами, запрещается.

Читайте также:

Следующая публикация