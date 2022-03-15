Бюджет украинской армии увеличили почти на 70 миллиардов грн

"За" проголосовали 342 народных депутата.

Народные депутаты 15 марта приняли решение о внесении изменений в закон №7167 "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании парламента.

Законопроектом предлагается увеличить расходы по специальному фонду государственного бюджета на 67,6 млрд грн кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании.

В бюджетных периодах будет производиться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов.

"В 2022 году средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, и могут направляться на другие цели исключительно после выполнения всех долговых обязательств в 2022 году", — говорится в документе.

Кроме того, законопроект ограничивает использование средств из дорожного фонда. Прежде всего, они будут тратиться на долговые выплаты государства, оборону, развитие сети и содержание дори.

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