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Правительство запустило программы финансовой поддержки фермеров, планирующих посевную кампанию

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Правительство запустило программы финансовой поддержки фермеров, планирующих посевную кампанию

УНИАН

Украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредиты под 0%.

Украинское правительство уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания.

Об этом сегодня, 15 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге.

Он отметил, что украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредиты под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

"Правительство предусмотрело на эти два направления помощи более 25 млрд грн. Этих средств хватит на поддержку всех малых и средних фермеров, которые планируют в этом году начать посевную кампанию", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал полноценную посевную кампанию. В то же время в Минагрополитики отметили, что посевная кампания начнется там, где это возможно.

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