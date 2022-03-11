Зеленский анонсировал полноценную посевную кампанию

Он отметил, что нужно каждому сейчас делать свое дело.

Чиновники делают все, чтобы на всей территории страны было топливо, продукты, медикаменты и все необходимое людям. Бензин, дизель и все остальное – завозится, особенно если учесть, что идет посевная.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос. Логичный, учитывая весну. Что с посевной? Как ее начинать – и особенно в тех районах, которые временно оккупированы? Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, чтобы там не было, имеем этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что это – о жизни. О нашей жизни, о наших мечтах, о нашем будущем. А значит, и о нашей победе", — заявил Зеленский.

"Еще нужно время. Еще нужно терпение", - Владимир Зеленский обратился к украинцам

Он отметил, что сейчас каждый должен делать свое дело. "Делать на своем месте все, что можешь, чтобы получить результат, которого мы все заслуживаем. Чтобы одержать победу. Обязательно, обязательно держаться, обязательно бороться, обязательно отдавать все силы. С таким соседом – легко не будет. Но с нами – тоже ", – отметил президент.