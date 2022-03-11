Зеленський анонсував повноцінну посівну кампанію

Він зазначив, що потрібно кожному зараз робити свою справу.

Урядовці роблять усе, щоб на всій території країни було паливо, продукти, медикаменти та усі необхідне людям. Бензин, дизель та усе інше – завозиться, особливо якщо зважити, що йде посівна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне, зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, щоб там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя, про наші мрії, про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу", - заявив Зеленський.

"Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння", - Володимир Зеленський звернувся до українців

Він зазначив, що зараз кожен має робити свою справу. "Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Щоб здобути перемогу. Обовʼязково, обовʼязково триматися, обовʼязково боротися, обовʼязково віддавати всі сили. З таким сусідом – легко не буде. Але з нами – також", - зазначив президент.