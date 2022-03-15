Бюджет української армії збільшили на майже 70 мільярдів гривень

"За" проголосували 342 народних депутатів.

Народні депутати 15 березня ухвалили рішення про внесення змін до закону №7167 "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання парламенту.

Законопроектом пропонується збільшити видатки за спеціальним фондом державного бюджету на 67,6 млрд грн кредитних коштів, залучених державою від уряду Великої Британії.

В бюджетних періодах здійснюватиметься обслуговування і погашення залученого кредиту, обсяг якого становить 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

"У 2022 році, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються в першу чергу на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, та можуть спрямовуватись на інші цілі виключно після виконання всіх боргових зобов'язань у 2022 році", - сказано в документі.

Крім того, законопроєкт обмежує використання коштів з дорожнього фонду. Передусім їх витрачатимуть на боргові виплати держави, оборону, розвиток мережі та утримання дорі

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