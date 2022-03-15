Податкова реформа в Україні: уряд заборонить перевірку бізнесу

Уряд сформував пакет рішень для підтримки бізнесу під час війни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні заявив, що уряд змінює економічну модель України в умовах війни.

За його словами, вже сьогодні буде прийняте рішення про заборону перевірок бізнесу, окрім тих, які стосуються безпеки та здоров’я громадян.

"Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз", - заявив прем'єр.

Також одночасно будуть скасовані вимоги щодо отримання дозволів для значної частини підприємницької діяльності.

Нагадаємо, Рада визнала добровольців Тероборони ветеранами війни.