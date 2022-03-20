В Николаевской области сменили продолжительность комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах и на улице.

С 20 марта на территории Николаевской области комендантский час будет начинаться с 20:00 и длиться до 06:00.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Согласно распоряжению, новым комендантом Николаевской области назначен начальник Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка полковник Александр Лунев.

"Александру Луневу поручили организовать и обеспечить осуществление мер во время действия комендантского часа и специального режима светомаскировки на территории Николаевщины", — говорится в сообщении Николаевской ОВА.

Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа.