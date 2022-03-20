В Николаевском зоопарке впервые с начала войны появилось пополнение

В Николаевском зоопарке впервые с начала войны появилось пополнение

Директор рассказал, что с питанием для животных в зоопарке все хорошо.

В зоопарке Николаева, который постоянно находится под вражеским огнем оккупантов, впервые с начала войны появилось пополнение. У пары дальневосточных леопардов, удерживаемых в зверинце примерно 10 лет, 8 марта родился малыш.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Пока неизвестно один малыш или два, пока видели только одного. Но, возможно, их там двое. Мама сидит в домике с малышом, пока к ним не заглядывали, чтобы не мешать. Это не первый детеныш у этой пары", — рассказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

Он отметил, что зоопарк бесплатно отдаст младенцев в другие зоопарки Европы, поскольку их родителей зверинец Николаева получил бесплатно, по международной программе.

Следует отметить, что ранее на территорию Николаевского зоопарка уже дважды попадали снаряды российских оккупантов. Однако сотрудники учреждения продолжают работать и ухаживать за животными.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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