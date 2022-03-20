Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Під Сумами знищили ворожу техніку (фото)

Дата публікації
Перегляди
19к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Сумами знищили ворожу техніку (фото)

facebook.com/kommander.nord

Окупанти залишилися без техніки.

Поблизу міста Суми знищено військову техніку російських окупантів.

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Розбита російська військова техніка під Сумами поповнила запаси металобрухту. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

©

Раніше стало відомо, що у зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила новітню російську “вертушку” Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів.

Напередодні у Маріуполі  бійці Державної прикордонної служби України помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку, в яких були заховані сигнальні передавачі. Прикордонники всі пристрої знищили на місці.

Читайте також:

Наступна публікація