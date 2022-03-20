Под Сумами уничтожили вражескую технику (фото)

Оккупанты остались без техники.
Вблизи города Сумы уничтожена военная техника российских оккупантов.
Об этом сообщило оперативное командование "Північ" в Facebook.
"Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в зоне боевых действий 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила новейшую российскую вертушку Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов.
Накануне в Мариуполе бойцы Государственной пограничной службы Украины заметили остановку гражданского автомобиля у позиций Сил обороны Украины. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку, где были спрятаны сигнальные передатчики. Пограничники все устройства уничтожили на месте.
Читайте также: