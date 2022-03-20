Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

18 березня окупанти кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити".

Понад 8 тисяч людей змогли напередодні вивезти із заблокованих міст та сіл Сумщини

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