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Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків

Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків

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Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків

Фото: Сумська обласна прокуратура/Facebook

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

18 березня окупанти кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити".

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