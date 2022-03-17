На Сумщині окупанти примусово "евакуювали" цілу родину до Росії

На Сумщині окупанти примусово "евакуювали" цілу родину до Росії

За фактом викрадення окупантами людей розпочато кримінальне провадження.

На Сумщині військовослужбовці РФ під приводом евакуації у насильницький спосіб вивезли до міграційного центру на території країни-агресора родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення людей, вчиненого представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, що станом на 17 березня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Робота по вивезенню мирного населення буде посилюватися.