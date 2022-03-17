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На Сумщині окупанти примусово "евакуювали" цілу родину до Росії

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На Сумщині окупанти примусово "евакуювали" цілу родину до Росії

УНІАН

За фактом викрадення окупантами людей розпочато кримінальне провадження.

На Сумщині військовослужбовці РФ під приводом евакуації у насильницький спосіб вивезли до міграційного центру на території країни-агресора родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення людей, вчиненого представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, що станом на 17 березня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Робота по вивезенню мирного населення буде посилюватися.

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