"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги на 17 березня

Більшість поїздів прямують до західних областей України.
"Укрзалізниця" призначила на четвер, 17 березня, додаткові евакуаційні потяги з південних, східних областей та Києва - до західних регіонів.
Розклад руху додаткових евакуаційних потягів на 17 березня року:
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
- 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.
Краматорськ:
- 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
- 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.
Одеса:
- 22:32 - Одеса - Ужгород.
Київ:
- 07:00 - Дарниця - Харків
- 08:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів
- 17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів
- 19:13 - Київ - Хелм
Актуальний та повний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради