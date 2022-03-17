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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги на 17 березня

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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги на 17 березня

Укрзалізниця

Більшість поїздів прямують до західних областей України.

"Укрзалізниця" призначила на четвер, 17 березня, додаткові евакуаційні потяги з південних, східних областей та Києва - до західних регіонів.

Розклад руху додаткових евакуаційних потягів на 17 березня року:

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
  • 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
  • 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.

Краматорськ:

  • 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород. 

Запоріжжя:

  • 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
  • 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
  • 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.

Одеса:

  • 22:32 - Одеса - Ужгород.

Київ:

  • 07:00 - Дарниця - Харків
  • 08:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів
  • 17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів
  • 19:13 - Київ - Хелм

Актуальний та повний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.

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