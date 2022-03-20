Игроки "Динамо" приобрели автомобиль для разведывательного батальона ВСУ

Футболисты продолжают оказывать помощь украинской армии.

Игроки "Динамо" Киев получили просьбу от одного из разведывательных батальонов, ведущих войну с российским оккупантом.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Украинским военным понадобился спецавтомобиль. Эту просьбу передали капитану команды Сергею Сидорчуку, который оперативно обсудил вопросы с игроками "Динамо". В течение дня футболисты сами нашли и оплатили покупку необходимого автомобиля.

Ранее Беньямин Вербич отправил в Украину целый ряд необходимых позиций для наших военных.

Также сообщалось, что футболисты сборной Украины учредили фонд гуманитарной и военной помощи.

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