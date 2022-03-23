Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Умерла госсекретарь США в администрации президента Билла Клинитона Мадлен Олбрайт.
Она ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщила ее семья в официальном заявлении в Twitter.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Это statment from the family of @Madeleine : pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9Опубликовано в Madeleine Albright (@madeleine) 23 марта 2022
Заметим, Мадлен Олбрайт (при рождении Мария Яна Корбелова) происходит из семьи чешских евреев. Ее жизненная история состоит из лондонского периода, обучения в католическом пансионе Швейцарии и 1957 года – получение американского гражданства. Свою популярность Мадлен Олбрайт получила благодаря политической карьере: невиданное до 1997 года событие – назначение женщины на должность государственного секретаря США, которую она с достоинством занимала четыре года.
Напомним, на днях на 99-м году жизни скончался бывший президент "Барселоны" Раймон Карраско-и-Аземар.
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