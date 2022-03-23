Украинский гребец погиб, защищая Мариуполь от оккупантов

Развязанная Россией война унесла жизни еще одного спортсмена.
Во время защиты Мариуполя погиб 25-летний украинский гребец Иван Щекин.
Печальное известие сообщила Херсонская федерация академической гребли.
Отмечается, что воспитанник Херсонской школы академической гребли погиб 13 марта 2022 года.
Иван занимался академической греблею с 2011 по 2015 год. Он был кандидатом в мастера спорта Украины, призером всеукраинских соревнований среди юношей.
Иван Щекин. Погиб 13 марта 2022 года, защищая Мариуполь. 1997 года. Занимайтесь академической гребле с 2011 года.Опубликовано Херсонская федерация академической гребли Вторник, 22 марта 2022 г.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили основателя украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед".
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