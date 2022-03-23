В Мариуполе в результате обстрелов оккупантов погиб местный оператор Виктор Дедов

Журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетели мины.

В Мариуполе в результате обстрелов оккупантов погиб главный режиссер, старший оператор мариупольского телеканала "Сигма-ТВ" Виктор Дедов.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook.

Сообщается, что журналист находился дома, когда в квартиру прилетели мины. Про обстоятельства гибели, произошедшей в заблокированном Мариуполе еще 11 марта, сообщила супруга Виктора Наталья Дедова в соцсети.

"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя… Я кричу «Саша!» в ответ: «Мама, я здесь!»… И только у лифта понимаю: не вижу и не слышу Витю… Последняя (его – ред) фраза: «Саша, у меня нет света!» И Саша дает фонарик, хотя в комнате светло. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом", — пишет Наталья Дедова.

По словам жены, Виктора не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета снаряда дом сгорел.

Напомним, в бою под Николаевом погиб военный журналист Виктор Дударь.

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