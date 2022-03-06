В бою под Николаевом погиб военный журналист Виктор Дударь

В бою под Николаевом погиб военный журналист Виктор Дударь

В 2014 году Дударь также воевал на востоке Украины.

Известный львовский военный журналист Виктор Дударь погиб под Николаевом во время боя с российской армией.

В его родном городе Жовкве объявлены два дня траура.

Об этом сообщил глава Жовковской ОТГ Олег Вольский в Facebook.

"Искренние соболезнования жене Оксане, дочери Софии, семье, близким, друзьям и всему Украинскому народу. Мы потеряли одного из лучших. Вечная память Герою", — говорится в сообщении.

Напомним, в боях за Украину погиб Герой Украины, уроженец Бердянска майор Валерий Чибинеев.