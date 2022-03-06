У бою під Миколаєвом загинув військовий журналіст Віктор Дудар

У бою під Миколаєвом загинув військовий журналіст Віктор Дудар

У 2014 році Дудар також воював на сході України.

Відомий львівський військовий журналіст Віктор Дудар загинув під Миколаєвом під час бою з російською армією.

У його рідному місті Жовкві оголошено два дні жалоби.

Про це повідомив голова Жовківської ОТГ Олег Вольський у Facebook.

"Щирі співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та усьому Українському народу. Ми втратили одного з кращих. Вічна пам’ять Герою", - йдетьяс у дописі.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув Герой України, уродженець Бердянська майор Валерій Чибінєєв.