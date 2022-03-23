В Каменец-Подольский эвакуировали вуз из Северодонецка

В Каменец-Подольский эвакуировали вуз из Северодонецка

В университете Даля обучение возобновили 14 марта.

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля временно эвакуирован из Северодонецка Луганской области в Каменец-Подольский в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Речь идет о Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, основанном в 1920 году.

В свою очередь председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что большинство руководящего состава университета, большое количество преподавателей и студентов уже находятся в Хмельницкой области. Впрочем, значительная часть технической базы университета имени Даля осталась в Северодонецке.

По словам Гайдая, учебный процесс был возобновлен 14 марта в дистанционной форме.

Как сообщалось, в МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения. Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.

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