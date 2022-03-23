Каждая санкция против РФ приближает нас к победе – Минцифры

В РФ страдают от ограничений.
Мировые лидеры продолжают бить по экономике и рынку России.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Каждая санкция против РФ приближает нас к победе", — отметили в министерстве.
В министерстве перечислили санкции против России за последние сутки:
- Google начал вывозить работников из московского офиса
- Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в РФ
- Oriflame останавливает инвестиции в РФ и возможность покупки своей продукции онлайн для незарегистрированных покупателей
- Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о приостановлении деятельности в России
- ArcelorMittal SA, крупнейший производитель стали в Европе, изъял российские товары из своей цепи поставок
- Японский производитель электроники Sharp сообщил, что останавливает отгрузку товара в Россию
- Приложение Netflix стало недоступным россиянам в Google Play и App Store.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Европейского Союза не пришли к согласию по поводу санкций против энергетического сектора России. Германия заявила, что ЕС слишком зависит от российской нефти и газа, чтобы принимать решение об эмбарго.
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