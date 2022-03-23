Страны ЕС не согласовали энергетическое эмбарго против России: какие государства против

Страны ЕС не согласовали энергетическое эмбарго против России: какие государства против

Германия заявила, что ЕС слишком зависит от российской нефти и газа.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза не пришли к согласию по поводу санкций против энергетического сектора России. Германия заявила, что ЕС слишком зависит от российской нефти и газа, чтобы принимать решение об эмбарго.

Об этом пишет Reuters.

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На встрече в понедельник министры иностранных дел стран ЕС так и не пришли к пониманию санкций против энергетического сектора РФ. Германия и Нидерланды заявили, что ЕС зависим от российской нефти и газа и не может отключиться.

Эмбарго будет обсуждаться в четверг, когда президент США Джо Байден будет находиться в Брюсселе для переговоров с НАТО, ЕС и членами G7, включая Японию.

РФ ранее предупредила, что санкции ЕС в отношении российской нефти могут побуждать ее закрыть магистральный газопровод в Европу. В балансе ЕС российский газ занимает 40%, а экономика Германии – одна из наиболее зависимых от российских энергоносителей. Германия также является самым крупным покупателем российской нефти в ЕС.

Ранее стало известно, что индийская нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 млн баррелей российской нефти Urals после резкого удешевления. Другие индийские компании ищут поставки несмотря на возможную критику.

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